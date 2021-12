La definizione e la soluzione di: Sequenza orizzontale di vignette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRISCIA

Curiosità : Sequenza orizzontale di vignette

La striscia a fumetti è una sequenza di alcune vignette affiancate, realizzate in bianco e nero oppure a colori, con il testo contenuto generalmente nei ... Significato striscia

strìscia s. f. prob. voce onomatopeica (pl. -sce). – 1. Pezzo di materiali di piano compresa tra due rette parallele, la cui distanza è detta larghezza o ampiezza della striscia. b. Figura o segno più lunghi che larghi, simili cioè a una riga di una certa CATEGORIA: MILITARIA striscia 'stri?a s. f. prob. voce onomatopeica pl. -sce. - 1. pezzo di materiale vario di forma sottile e allungata: una s. di carta banda, fascia, lista, spec. pedone può attraversare fam. zebre. b. segno a forma di striscia prodotto su una superficie ? STRISCIATA 2. c. porzione sottile, estesa nel senso della lunghezza, di Definizione Treccani

