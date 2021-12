La definizione e la soluzione di: I senatori d lnghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PARI

Curiosità : I senatori d lnghilterra

Significato pari

pari1 (ant. pare) agg. lat. par paris. – 1. al p. di te. Meno com., in confronto: al p. di lui, tutti sono zero; anche al pari che, quando il secondo termine di paragone è un complemento indiretto: O d’avarizia al par che di pari¹ pop. paro lat. par paris. - ¦ agg. 1. a. che presenta le medesime caratteristiche di un'altra persona o cosa nella qualità determinata dal de' vostri p. fosse legge per i p. miei A. Manzoni simile. ? Locuz. prep.: fig., alla pari allo stesso grado, allo stesso livello e sim., con la prep. con o assol.: non oso Definizione Treccani

Altre definizioni con senatori; lnghilterra; Il mondo di onorevoli e senatori ; Le strisce di porpora portate dai senatori romani; Il palazzo in cui si riuniscono i senatori ; Veste degli antichi senatori romani; Grande porto e canale dell'lnghilterra ; L'erede al trono d'lnghilterra ne è il principe; Cerca nelle Definizioni