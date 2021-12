La definizione e la soluzione di: Semplicità, l opposto di superbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MODESTIA

Curiosità : Semplicita, l opposto di superbia

di ribellione, né viluppo di superbia, ma solo una creatura sconfitta, un grumo d'angoscia». Demone seduto Demone in volo Demone caduto Al poema di Lermontov ... Significato modestia

modèstia s. f. dal lat. modestia, der. di modestus «modesto». – 1. temperanza, capace di moderare atti interni ed esterni dell’uomo. 2. Aspetto dimesso, tono modesto, come indice di possibilità economiche limitate: la m. delle sue condizioni; la m CATEGORIA: MODA modestia mo'd?stja s. f. dal lat. modestia, der. di modestus 'modesto'. - 1. a. qualità consistente nel non mostrare vanto dei propri meriti semplicità, umiltà. impudenza, impudicizia, sfacciataggine, sfrontatezza. 2. estens. a. aspetto dimesso, tono modesto: si notava la m. dell'appartamento mediocrità. miseria, povertà, squallore Definizione Treccani

