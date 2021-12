La definizione e la soluzione di: Il self di chi mantiene la calma ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONTROL

Curiosità : Il self di chi mantiene la calma ing

Significato control

Neologismi (2008) control room loc. s.le f. inv. Sala di controllo, centrale di controllo. nave che non si muove», racconta della stanza tutta bottoni che sembra Cape Canaveral, la «control room» dove si infila ogni mattina dopo la sveglia alle sei, la colazione in mensa self-control s?lfk?n'tr??l, it. s?lf'k?ntrol locuz. ingl. comp. di self 'sé, sé stesso' e control 'controllo', usata in ital. come s. m. - capacità le proprie reazioni emotive: è una persona che non perde mai il self-control autocontrollo, autodisciplina, freddezza, padronanza di sé, sangue freddo. imperturbabilità Definizione Treccani

Altre definizioni con self; mantiene; calma; La benzina che si fa da soli: self __ ing; Il self dei supermercati; self Injurious Behavior; Il self ... che cantava Raf ing; Una nazione che si mantiene estranea alla guerra; Decoroso, che mantiene salvo l amor proprio; mantiene caldi; La Polizia mantiene quello pubblico; Sedare, calma re; Sedali, calma ti; Ha proprietà sedative e calma nti; La calma del flemmatico; Cerca nelle Definizioni