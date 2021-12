La definizione e la soluzione di: Segue spesso il Ciak. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIGIRA

Curiosità : Segue spesso il Ciak

Leonardo partecipa al programma Un ciak per artisti domani, presentato dal debuttante Carlo Conti. Nel 1985 frequenta il 100º Corso Allievi Carabinieri Ausiliari ... Significato sigira

Definizione Treccani

Altre definizioni con segue; spesso; ciak; In agricoltura, fase che segue l aratura; È una consegue nza dell ozio; La esegue chi esamina tutto con estrema pignoleria; In periodi segue nti; spesso lo indossano gli studenti delle elementari; Discussioni e confronti, spesso politici; spesso occorre operarla; spesso quelle di fatto... conducono all ospedale; Sul set di un film viene dopo motore e ciak ; Cerca nelle Definizioni