La definizione e la soluzione di: Segnale che da un indicazione agli automobilisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARTELLO

Curiosità : Segnale che da un indicazione agli automobilisti

principale: Segnaletica stradale in Italia. I segnali di indicazione sono segnali stradali verticali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie ... Significato cartello

cartèllo1 s. m. der. di carta. – 1. In genere, avviso pubblico, grandi caratteri per annunciare al pubblico spettacoli e sim.; quindi: artista, cantante, attore di cartello, di grido, di gran fama, eccellente (il cui nome cioè è stato stampato cartello¹ kar't?l:o s. m. der. di carta. - 1. avviso e sim. scritto o stampato su una tavola di metallo, legno, plastica, cartone, per indicazioni varie: c. pubblicitario stradale segnale. ? indicazione, segnalazione, segnaletica. ? Locuz. prep.: fig., di cartello personaggio che attira il pubblico: un attore di c. di fama, di grido, di Definizione Treccani

