La definizione e la soluzione di: Sede di una battaglia franco-spagnola del 1643. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROCROI

Curiosità : Sede di una battaglia franco-spagnola del 1643

sessantaquattresimo re di Francia e quarantaquattresimo di Navarra. Regnò per 72 anni e 110 giorni, dal 14 maggio 1643, quando aveva meno di cinque anni, fino ... Significato rocroi

giornata s. f. der. di giorno. – 1. a. ); Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la g. di Rocroi (Manzoni); quella g. decise delle sorti della campagna; una grande g., una sanguinosa g CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

