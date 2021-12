La definizione e la soluzione di: I secondi che passano in un minuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SESSANTA

Curiosità : I secondi che passano in un minuto

cercando il disco di Brigantony, vedi 90º minuto (album). 90º minuto è un programma televisivo italiano, in onda sulle reti Rai dal 27 settembre 1970 ... Significato sessanta

sessanta agg. num. card. e s. m. lat. pop. *sexàginta per il lat. class. sexagìnta, der. ., il numero 60: il dieci nel s. sta sei volte; puntare sul s.; giocare il s.; al plur., i s., i sessant’anni di età di una persona, in espressioni quali essere sui s., avere circa scadere ska'dere v. intr. lat. tardo excadere, lat. class. excidere 'cadere giù o fuori' coniug. come cadere; aus. essere. - 1. assol., ridursi di valore, di qualità stabilito per compiere qualcosa, giungere al limite massimo: domani scadono i sessanta giorni per presentare ricorso burocr. caducare, esaurirsi, finire, terminare. b. di Definizione Treccani

