Lo schermo... della TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PICCOLO

Curiosità : Lo schermo... della TV

eventualmente gestisce i servizi interattivi della televisione. Molto sommariamente è composto dalle seguenti parti: lo schermo (dispositivo di visualizzazione dei ... Significato piccolo

pìccolo1 agg. da una radice onomatopeica *pikk- da cui anche picca1 tutti i p. hanno dei complessi a causa della loro altezza. d. Come locuz. avv., da piccolo (o da piccola), da bambino (o da bambina): da p. era bruttino; lo hanno abituato fin da p piccolo 'pik:olo da una radice onomatopeica ?pikk-. - ¦ agg. 1. a. di ridotte dimensioni: ha le mani troppo p. minuto, piccino, ant. pusillo. grande, grosso, affare per lo più losco, occupa il ruolo marginale pedina. pesce grosso. ? piccolo-borghese che denota angustia, grettezza e sim. angusto, chiuso, gretto, meschino, ottuso Definizione Treccani

