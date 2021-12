La definizione e la soluzione di: Lo sarebbe la leggendaria civiltà di Atlantide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOMMERSA

Curiosità : Lo sarebbe la leggendaria civilta di Atlantide

significati, vedi Atlantide (disambigua). Atlantide (AFI: /a'tlantide/; in greco ?t?a?t?? ??s??, "isola di Atlante") è un'isola leggendaria, il cui mito è ... Significato sommersa

Atlantide (AFI: /a'tlantide/; in greco Ἀτλαντὶς νῆσος, "isola di Atlante") è un'isola leggendaria

