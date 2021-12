La definizione e la soluzione di: Sanzionato dal codice penale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni. Tra le modifiche apportate dal Codice Rosso vi è anche quella relativa

illegale agg. comp. di in-2 e legale. – Non legale, contrario alla legge, soprattutto penale, all’ordinamento giuridico: comportamenti i.; ricorrere a mezzi illegali. ? Avv. illegalménte, in modo contrario alla legge, alla legalità: procedere, agire, illegale agg. der. di legale, col pref. in-². - non legale, contrario alla legge: ricorrere a mezzi i. e ? ILLECITO agg.. Definizione Treccani

