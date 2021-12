La definizione e la soluzione di: Un sacrificio del devoto specialità della scherma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FIORETTO

Curiosità : Un sacrificio del devoto specialita della scherma

e il giorno della festa patronale del santo, nella chiesa parrocchiale, un povero folle di taglia una mano per offrirla in sacrificio alla statua, pur ... Significato fioretto

fiorétto1 s. m. dim. di fiore. – 1. letter. Fiorellino, piccolo ; abbellimento della musica o del canto. b. ant. Sentenza, detto memorabile. c. Al plur., fioretti, florilegio dei più bei luoghi di una storia o leggenda, come i notissimi F. di s fioretto fjo'ret:o s. m. dim. di fiore. - 1. ant. parte migliore, parte scelta di qualcosa: il f. della lana e ? FIORE 2. 2. ant. ornamento del discorso: f. retorici fiorettatura, fioritura, infiorettatura, spreg. orpello. 3. estens. atto di rinuncia fatto volontariamente Definizione Treccani

