La definizione e la soluzione di: Ripiani di una libreria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCAFFALI

Curiosità : Ripiani di una libreria

legno di frassino fra le quali, attraverso dei tiranti in acciaio, sono sospesi i ripiani in vetro. Dotata di forte carica sperimentale, questa libreria in ... Significato scaffali

scaffalare v. tr. der. di scaffale. – 1. Attrezzare con scaffali: CLASS='testo_corsivo'>s. una parete, una stanza. 2. Disporre ordinatamente libri, pacchi o altri oggetti negli scaffali. casella ka's?l:a s. f. dal lat. tardo casella, dim. di casa 'casa rustica'. - 1. ant. piccola casa casetta, casina, casuccia. 2. ciascuno degli spazi in cui possono essere divisi scaffali, cassetti e sim. scompartimento, scomparto. ? posto, sezione, spazio, vano. ? Espressioni: casella postale ? ?. 3. ciascuna delle Definizione Treccani

