La definizione e la soluzione di: Rimprovero particolarmente aspro e intenso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFURIATA

Curiosità : Rimprovero particolarmente aspro e intenso

Significato sfuriata

sfuriata s. f. der. di furia, col pref. s- (nel sign. 5). – 1. Sfogo violento e improvviso di passioni e sentimenti, spec. ira, collera, risentimento; rimprovero aspro e concitato: fare una s. a qualcuno; prendere, sopportare una s.; è stanca di subire le s. del marito; non fu padrone, quella sera sfuriata s. f. der. di furia, col pref. s- nel sign. 5. - sfogo violento e improvviso di ira, aspro rimprovero fam. partaccia, scenata, sgridata, fam. strapazzata, fam Definizione Treccani

Altre definizioni con rimprovero; particolarmente; aspro; intenso; Aspro rimprovero ; rimprovero , ramanzina: tirata d'__; brusco rimprovero ; rimprovero , riprovazione; È un atleta... particolarmente forzuto; particolarmente , notevolmente; Complimenti particolarmente carezzevoli; Parassita…particolarmente taccagno; aspro rimprovero; Ciliegia di sapore aspro ; Trasformare in un aspro ... condimento; Come un acido aspro contenuto nell'uva; L intenso sviluppo di un azienda; Se è carico è intenso ; intenso sentimento; Rendere meno intenso ; Cerca nelle Definizioni