La definizione e la soluzione di: Ricaduta radioattiva dopo scoppio nucleare ing.

Soluzione 7 lettere : FALL OUT

Curiosità : Ricaduta radioattiva dopo scoppio nucleare ing

dell'energia nucleare. Fanno parte del CNRN Edoardo Amaldi, Bruno Ferretti, Felice Ippolito (professore di Geologia Applicata all'Università di Napoli) e l'ing. Vittorio ... Significato fall%20out

fall out ‹fòol àut› (o fall-out) locuz. ingl. comp. di CLASS='testo_corsivo'>fall «caduta» e out «fuori», usata in ital. come s. m. – La ricaduta sul suolo terrestre, da zone più o meno alte dell’atmosfera, di nuclidi radioattivi là ?t, it. fo'laut o fall-out locuz. ingl. comp. di fall 'caduta' e out 'fuori', usata in ital. come s. m. - 1. fis. caduta sul suolo terrestre di nuclidi radioattivi diffusi da esplosioni nucleari. 2. estens. ciò che consegue a un evento o a un fenomeno conseguenza, effetto, ricaduta Definizione Treccani

