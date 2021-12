La definizione e la soluzione di: Rete conica da pesca di varie dimensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUADINO

Curiosità : Rete conica da pesca di varie dimensioni

intrappolare in una rete da traino un giovane esemplare che nuotava in acque profonde; catturarlo intenzionalmente con l'arpione. Durante la pesca allo squalo ... Significato guadino

guadino (o guadèllo) s. m. dim. di guada2. – Retino a forma di sacco conico, fornito di un lungo manico, che serve a prendere i pesci catturati con l’amo e che per le loro dimensioni potrebbero rompere la lenza. Definizione Treccani

