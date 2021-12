La definizione e la soluzione di: Respiro estremamente difficoltoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANSITO

Curiosità : Respiro estremamente difficoltoso

Con la locuzione respiro di Falstaff ci si riferisce ad una forma di respiro patologico ed estremamente difficoltoso associato alla sindrome delle apnee ... Significato ansito

ànsito s. m. der. di ansare, sul modello di anelare-anelito, letter. – L’ansare, respiro affannoso (provocato da fatica fisica, da malattia, da sofferenza d’animo): l’a. del petto, dei polmoni; con l’a. del batticuore; calmare l’a.; fig., l’a. del mare, il suo rigonfiarsi. soffocamento sof:oka'mento der. di soffocare. - 1. a. il soffocare o l'essere soffocato: morte per s. asfissia, soffocazione. ? strangolamento. estens., iperb. difficoltà a respirare: provare un senso di s. affanno, lett. ansito, ? med. dispnea, soffocazione, region. soffoco. 2. fig. il soffocare un'esigenza Definizione Treccani

