La definizione e la soluzione di: Relativo a un particolare ambito, non generico.

Soluzione 9 lettere : SPECIFICO

Curiosità : Relativo a un particolare ambito, non generico

programmabili a scopo generico siano oggi i più diffusi, esistono infatti in specifici ambiti di applicazione modelli di computer dedicati a vari campi e ... Significato specifico

specìfico agg. dal lat. tardo specificus, comp. di species «specie» e tema di facere malattia (in contrapp. a polivalente). c. Con uso sostantivato, uno s., un rimedio specifico; nell’uso com., più genericam., lo stesso che rimedio, medicamento, medicina. 3. In specifico spe't?ifiko dal lat. tardo specificus, comp. del class. species e tema di facere 'fare', propr. 'che costituisce una specie' pl. m. -ci. - ¦ agg. 1. che distingue una cosa da altre dello stesso genere: proprietà s. delle piante caratteristico, distintivo, particolare, peculiare, Definizione Treccani

