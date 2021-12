La definizione e la soluzione di: Relativo a laghi e stagni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LACUSTRE

Curiosità : Relativo a laghi e stagni

I laghi d'Italia possono distinguersi, a seconda della loro localizzazione nell'ambito del territorio nazionale, tra prealpini, nord-occidentali, appenninici ... Significato lacustre

lacustre agg. der. del lat. lacus «lago», sul modello di palustre. – Di lago, che è proprio dei laghi, che vive nei laghi o sulle loro sponde (talora con estensione alle acque dolci in genere): erbe, piante l.; fauna, flora l.; paesaggio l.; clima l., clima a temperatura relativamente costante, lacustre agg. der. del lat. lacus 'lago'. - di lago, che vive nei laghi o sulle loro sponde: animali, piante l.; clima l. non com. lacuale. Definizione Treccani

Altre definizioni con relativo; laghi; stagni; relativo a un particolare ambito, non generico; relativo a prodotti come trucchi, smalti e profumi; relativo alle stelle; relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; Lo stato euroasiatico con i laghi Ladoga e Onega; Vi si trovano i laghi Peyto e Winnipeg; Gustosi pesci dei laghi ; Abitano la città dei tre laghi ; Sono folti in riva agli stagni ; Una pianta presente in stagni e acque salmastre; Lo è spesso il fondo dei laghi e degli stagni ; Gli alberi come i castagni ;