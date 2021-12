La definizione e la soluzione di: La regione portoghese del distretto di Portalegre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALENTEJO

Curiosità : La regione portoghese del distretto di Portalegre

residente (2001) è di 127.018 abitanti. Il capoluogo del distretto è Portalegre. Il distretto di Portalegre è diviso in 15 comuni: Alter do Chão Arronches Avis ... Significato alentejo

