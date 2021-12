La definizione e la soluzione di: Regione asiatica... molto luminescente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENGALA

Curiosità : Regione asiatica... molto luminescente

sconvolta, le spara, facendola cascare in un pozzo colmo di Eitr, un liquame luminescente mortale. Poco dopo, arriva l'alter ego che cerca di attaccarla, e in ... Significato bengala

s. m. dal nome della regione indiana del Bengala, dove si usavano un tempo fuochi colorati, come segnali nella caccia alla tigre, invar. (plur. raro, -i). – Fuoco d’artificio costituito da un cannello di carta resistente, caricato con sostanze che dànno, bruciando, una viva luce colorata. Il CATEGORIA: MILITARIA artificiale non com. artifiziale artifi'tsjale agg. dal lat. artificialis, der. di artificium 'artificio'. - 1. prodotto o ottenuto con l'intervento e sim. e ? ARTIFICIOSO. ? fuochi artificiali fuochi d'artificio. ? bengala, girandole, mortaretti, petardi, razzi, region. tric trac. ? inseminazione artificiale Definizione Treccani

