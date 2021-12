La definizione e la soluzione di: Il rapporto semantico fra bianco e candido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SINONIMIA

Curiosità : Il rapporto semantico fra bianco e candido

sinonimìa s. f. dal gr. s?????µ?a (cfr. lat. tardo synonymia), der. di s?????µ??: in un unico contesto isolato, o in tutti i contesti. Con sign. concr., espressione sinonimica, sinonimo: usare una s.; infilza salvatiche s. (G. Bruno). b. Nella terminologia della sinonimia sinoni'mia s. f. dal gr. synonymía. - 1. identità sostanziale di significato tra due o più parole o espressioni ? ling. antonimia. 2. che ha fondamentalmente lo stesso significato di un'altra, pur ammettendo caratteristiche e valori differenziati particolari o di ordine stilistico e ? SINONIMO s. m.. Definizione Treccani

