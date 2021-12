La definizione e la soluzione di: Questo tipo di trading è un reato ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INSIDER

Curiosità : Questo tipo di trading e un reato ing

del rischio di infrangere le leggi francesi sul'insider trading. Soros ha un acuto interesse per la filosofia, e la sua visione filosofica è influenzata ... Significato insider

insider ‹insàidë› s. ingl. der. di inside «all’interno» (pl. insiders ‹insàidë?›), usato in ital. al masch. o al femm. – Nel linguaggio finanziario, chiunque possa avere accesso in anticipo a informazioni riservate sull’attività economica di un’azienda . Definizione Treccani

