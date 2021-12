La definizione e la soluzione di: Quello da terra è un esercizio di powerlifting. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STACCO

Curiosità : Quello da terra e un esercizio di powerlifting

muscoli del corpo umano. Insieme a squat e distensioni su panca è uno degli esercizi componenti del powerlifting. La parola deadlift (letteralmente "sollevamento ... Significato stacco

stacco1 s. m. der. di staccare (pl. -chi). – 1. il quale si taglia dalla pellicola la parte che per ragioni artistiche o tecniche è superflua. Lo stacco presume l’attacco (v.) di un quadro con un altro. d. Con altro uso fig s. m. der. di staccare pl. -chi. - 1. a. lo staccare o lo staccarsi, anche con la prep. da del secondo arg.: lo s. della carta dalla parete distacco, rimozione, scollamento. attaccamento, incollamento. b. il disgiungersi, il venire via, anche con la prep. da del secondo arg.: lo s Definizione Treccani

