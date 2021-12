La definizione e la soluzione di: Quello di Salomone è la stella a sei punte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIGILLO

Curiosità : Quello di Salomone e la stella a sei punte

ebraico ashkenazita e yiddish Mogen Dovid o Mogein Dovid ['m?ge?n 'd?vid]), o anche sigillo di Salomone, è la stella a sei punte che, insieme alla Menorah ... Significato sigillo

sigillo s. m. dal lat. sigillum, dim. di signum «segno». – 1. s. a sua religione; e Nel crudo sasso intra Tevero e Arno Da Cristo prese l’ultimo sigillo, Che le sue membra due anni portarno, cioè le stimmate, interpretate come una ulteriore e CATEGORIA: DIRITTO PUBBLICO – TRASPORTI TERRESTRI sigillo s. m. dal lat. sigillum, dim. di signum 'segno'. - 1. simbolo di ceralacca o di altro materiale impresso su documenti, lettere o plichi per autenticarli e impedirne la manomissione lett. suggello. ? bollo, bolzone, marchio, punzone, timbro. 2. fig. elemento distintivo, peculiare: Definizione Treccani

