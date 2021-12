La definizione e la soluzione di: Quello di Heathrow si trova a Londra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AEROPORTO

Curiosità : Quello di Heathrow si trova a Londra

68 km di distanza da Londra. È il quarto aeroporto per densità di traffico del Regno Unito ed il terzo nell'area londinese dopo Heathrow e Gatwick. Nel 2018 ... Significato aeroporto

aeropòrto (pop. areopòrto) s. m. comp. di aero- e porto . civile, a. militare; l’a. di Fiumicino , a Roma , di Orly , a Parigi, ecc. Gli aeroporti su distese d’acqua, per lo scalo di idrovolanti, sono comunem. chiamati idroscali; quelli CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA aeroporto aero'p?rto pop. areoporto s. m. comp. di aero- e porto². - trasp., aeron. area attrezzata per il decollo e l'atterraggio dei velivoli aerodromo, aeroscalo. ? eliporto, idroscalo. Definizione Treccani

Altre definizioni con quello; heathrow; trova; londra; quello a secco era costruito per confinare i campi; quello di lumache è un alimento simile alle perle; C è quello di senape in una parabola cristiana; quello di corte faceva ridere il re; Si raggiunge da heathrow ; La fabbrica ILVA si trova in questa città; L oro nero che si trova sotto terra; Vi si trova no i laghi Peyto e Winnipeg; Si trova a Roma: Ospedale Pediatrico __ Gesù; È... a londra ; Riempire o ricaricare... a londra ing; Il migliore... di londra ; Aria... a londra | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni