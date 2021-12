La definizione e la soluzione di: C è quello ferroviario e quello funebre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONVOGLIO

Curiosità : C e quello ferroviario e quello funebre

Torino è il terzo nodo ferroviario italiano. La rete ferroviaria all'interno dei suoi confini è costituita principalmente da linee ferroviarie RFI ma ... Significato convoglio

convòglio (ant. convòio) s. m. dal fr. convoi, der. di convoyer: v. convogliare. – 1. a. ant. Scorta, accompagnamento che milizie o navi fanno a carri recanti viveri o munizioni, o rispettivamente ad altre navi, per protezione. b. Gruppo di CATEGORIA: MILITARIA – TRASPORTI TERRESTRI convoglio kon'v??o s. m. dal fr. convoi, der. di convoyer. - 1. insieme di persone o di veicoli che procedono incolonnati: c. di prigionieri; c. umanitario colonna, corteo, fila. 2. trasp. mezzo di trasporto costituito da una fila di vagoni attaccati a un locomotore treno. Definizione Treccani

Altre definizioni con quello; ferroviario; quello; funebre; quello Rosso s intende di enogastronomia; quello rosa è un francobollo molto raro; Cimitero militare come quello di Redipuglia; quello di idrogeno è la comune acqua ossigenata; Un vagone ferroviario ; Nodo ferroviario sulla Firenze Roma; Il traforo ferroviario al quale si arriva passata Domodossola; L'Intercity sull'orario ferroviario ; quello Rosso s intende di enogastronomia; quello rosa è un francobollo molto raro; Cimitero militare come quello di Redipuglia; quello di idrogeno è la comune acqua ossigenata; Il salmo funebre che è attribuito a David; Lo è una cerimonia funebre ; Fare un trasporto funebre ; Cerca nelle Definizioni