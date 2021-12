La definizione e la soluzione di: Quello dell ISTAT serve per calcolare l inflazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PANIERE

Curiosità : Quello dell ISTAT serve per calcolare l inflazione

metodo consiste nel calcolare l'area necessaria per ottenere vegetali (biomasse) da cui ricavare combustibile, in sostituzione di quello fossile. Con questo ... Significato paniere

panière s. m. dal fr. panier, che è il lat. panarium, der. di panis nel p., avere una gran paura. b. Quantità di roba che è o può essere contenuta in un paniere: mi hanno regalato un p. d’uva; abbiamo raccolto un p. di funghi. c. Nel linguaggio CATEGORIA: MODA paniere pa'nj?re s. m. dal fr. panier, lat. panarium, der. di panis 'pane'. - 1. a. recipiente di vimini o sim., con un manico arcuato fissato nel mettere i bastoni tra le ruote. ? intralciare ø, ostacolare. b. estens. contenuto di un paniere: p. d'uva ? PANIERATA. 2. abbigl. a. nella moda femminile dei sec. 18 Definizione Treccani

