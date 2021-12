La definizione e la soluzione di: Quelle madri sono usate nella fitoterapia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TINTURE

Curiosità : Quelle madri sono usate nella fitoterapia

Significato tinture

tintura s. f. lat. tinctura, der. di tingere «tingere», part. pass. tinctus. di belladonna, la t. eterea di valeriana, la t. vinosa di boldo. Sono impropriam. chiamate tinture alcune soluzioni di farmaci inorganici, di cui la più comune è la t. di iodio. 4 CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – MODA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

