La definizione e la soluzione di: Su quella sanitaria c è il codice fiscale.

Soluzione 7 lettere : TESSERA

Curiosità : Su quella sanitaria c e il codice fiscale

all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. ^ Informazioni generali - Richiesta della tessera sanitaria o del codice fiscale, su agenziaentrate ... Significato tessera

tèssera s. f. dal lat. tessera (forse accorciamento del gr. tessa??????? «quadrato, rettangolo»), di libero ingresso ai musei, t. del partito (nel periodo del regime fascista, assol. tessera, quella del partito, anche per indicare l’appartenenza o l’adesione a questo: non aveva CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA 't?s:era s. f. dal lat. tessera forse abbrev. del gr. tessarágonos 'quadrato, rettangolo', propr. 'tavoletta quadrangolare'. - 1. artist. ciascuno dei piccoli elementi di pietra, pasta vitrea o altro materiale multicolore che costituiscono la superficie visibile di un mosaico tassello Definizione Treccani

