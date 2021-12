La definizione e la soluzione di: In quella ospedaliera... non si sorpassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORSIA

Curiosità : In quella ospedaliera... non si sorpassa

circolazione stradale si svolge tenendo la sinistra, come in numerosi paesi del Commonwealth o ex colonie britanniche. Quindi, il sorpasso viene effettuato ...

corsìa s. f. da corsiva, femm. sostantivato di corsivo. – 1. . In origine, la parola era un agg.; cfr. la formula di scongiuro acqua corsia, acqua corsia, questo male portalo via. 2. Nelle antiche galee, tavolato che, appoggiato sui bagli CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – TRASPORTI TERRESTRI corsia kor'sia s. f. da corsiva, femm. sost. dell'agg. corsivo. - 1. archit. spazio tra due file di poltrone di teatro o cinema, di sedili nei mezzi di trasporto : un'autostrada a sei c.; c. di sorpasso carreggiata. lato, parte. 5. sport. nelle corse su pista e nelle gare di nuoto, spazio riservato a ciascun concorrente settore. Definizione Treccani

