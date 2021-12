La definizione e la soluzione di: Quella dello stadio non è politica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIBUNA

Curiosità : Quella dello stadio non e politica

Il Corriere dello Sport - Stadio è un quotidiano sportivo italiano edito a Roma. Fondato a Bologna nel 1924, passò attraverso diversi cambi di denominazione ... Significato tribuna

tribuna s. f. dalla forma del nomin. del lat. tribunal (v. tribunale), -l finale. – 1. a. In origine, in Roma antica, luogo elevato da cui parlava il tribuno, e poi la parte absidale della basilica civile, dove sedevano i giudici. b. Nelle basiliche CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA s. f. dal nomin. lat. tribunal, der. di tribunus 'tribuno'. - 1. luogo rialzato da cui parlano gli oratori palco, podio, pulpito. 2. estens. zona riservata a particolari categorie di persone in assemblee, manifestazioni, ecc.: t. della stampa, delle autorità palco. 3. estens. negli Definizione Treccani

