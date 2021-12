La definizione e la soluzione di: Quella del Corriere è stata un noto settimanale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOMENICA

Curiosità : Quella del Corriere e stata un noto settimanale

Il Corriere dei Piccoli, anche noto come Corrierino o CdP, è stata la prima rivista settimanale di fumetti italiana, pubblicata dal 1908 al 1996 per oltre ... Significato domenica

doménica s. f. lat. tardo dominica (dies) «(giorno) del Signore». – Settimo giorno della alla messa e astenendosi dal lavoro; passare le d. in casa, in campagna; e come compl. di tempo, domenica, la d., di d.: cosa fate d.; d. prossima faremo una gita; la d., o di d domenica do'menika s. f. lat. tardo dominica dies 'giorno del Signore'. - settimo giorno della settimana, che, presso i popoli di religione cristiana, è giorno festivo e buono. andante, scadente. 2. che si dedica a un'attività solo di domenica: scrittore della d. amatoriale, dilettante. improvvisato, inesperto. esperto, professionista. Definizione Treccani

