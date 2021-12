La definizione e la soluzione di: Quella dei Quattro Fiumi è a Roma in piazza Navona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FONTANA

Curiosità : Quella dei Quattro Fiumi e a Roma in piazza Navona

La Fontana dei Quattro Fiumi, o anche solo Fontana dei Fiumi, è una fontana artistica di Roma posta al centro di piazza Navona, davanti alla chiesa di ... Significato fontana

fontana s. f. lat. tardo fontana, propr. femm. (sottint. aqua) dell’agg. fontanus f. di Brenta e di Piava (Dante). b. fig. Origine, causa: quel, ch’è sempre d’ogni mal fontana (Pucci); quella degli accenti è f. di errori a chi ben non vi guarda (Salvini); anche CATEGORIA: ALIMENTAZIONE – ARCHITETTURA E URBANISTICA fontana s. f. lat. tardo fontana, propr. femm. sottint. aqua dell'agg. fontanus 'di fonte'. - 1. archit. fonte artificiale d'acqua destinata a regolarne l'efflusso interruzione: una f. di lacrime fiume, profluvio, torrente. ? Locuz. prep.: a fontana a mo' di fontana, in modo abbondante: il sangue sgorgava a f. dalla ferita a fiotti, a Definizione Treccani

