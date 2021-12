La definizione e la soluzione di: Quartiere di Padova che ospita un noto santuario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARCELLA

significati, vedi Padova (disambigua). Padova (AFI: /'padova/, ascolta[?·info]; Pàdova, Pàdoa, anticamente anche Pàva in veneto) è un comune italiano di 207 453 ... Significato arcella

arcèlla1 s. f. dal lat. tardo arcella, dim. di arca «arca, cassa». – 1. Cassone nuziale, spec. del Settecento, decorato in stucco dorato. 2. Nell’altare paleocristiano, vano sottostante l’altare stesso, destinato a contenere le reliquie (detto anche talvolta arca). arsella ar's?l:a s. f. dal genov. arsèla, lat. tardo arcella 'astuccio', region. - piccolo mollusco bivalve vongola. Definizione Treccani

