La definizione e la soluzione di: Quando è alta... la fronte scotta.

Soluzione 6 lettere : FEBBRE

Curiosità : Quando e alta... la fronte scotta

cortoromanzo con testo originale a fronte, Milano, Leone Editore, 2013. Sogni d'inverno, cortoromanzo con testo originale a fronte, Milano, Leone Editore, 2014 ... Significato febbre

fèbbre (ant. fèbre) s. f. lat. febris. – 1. Aumento della temperatura corporea al disopra della norma (cioè in genere sopra i valori considerati normali di 36,5-37 °C), dovuto a cause morbose che agiscono nell’interno dell’organismo, e che determina tra l’altro l’esaltazione dei processi di febbre 'f?b:re ant. febre s. f. lat. febris. - 1. med. aumento della temperatura corporea oltre la norma 36,5-37 °C dovuto a cause morbose impaziente: f. d'amore, del sapere brama, fam. farnetico, frenesia, smania. ? febbre da fieno affezione allergica dell'apparato respiratorio causata dal polline ? med Definizione Treccani

