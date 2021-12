La definizione e la soluzione di: Lo può fare il giudice... o un portiere di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RINVIO

Curiosità : Lo puo fare il giudice... o un portiere di calcio

principale: Calcio (sport). Il regolamento del gioco del calcio costituisce la base legislativa sulla quale si basa lo sport del calcio, descrivendone ... Significato rinvio

rinvìo s. m. der. di rinviare. – L’azione e l’atto di rinviare, il fatto di venire rinviato, solo nei sign. del n. 1 del di un’infrazione o per altri motivi, ha fermato il gioco. 2. Il fatto di rinviare, o di essere rinviato, da una persona all’altra, da un ente, luogo o punto all’altro: dopo una , mandare qualcosa da un posto all'altro e, anche, l'essere rinviato: la pratica è stata oggetto di rinvii da un ufficio all'altro ? passaggio, spedizione, trasferimento. 2. sport. nel calcio e in altri sport, il tiro con cui un giocatore rimanda la palla verso la metà campo avversaria: un Definizione Treccani

