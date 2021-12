La definizione e la soluzione di: Può esserlo una carta da lettera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INTESTATA

Curiosità : Puo esserlo una carta da lettera

Voce principale: La casa di carta. La prima stagione della serie televisiva La casa di carta è stata trasmessa da Antena 3 dal 2 maggio al 23 novembre ... Significato intestata

conoscènza (ant. cognoscènza o cognoscènzia e ritenga abbia interesse o diritto a conoscerne il contenuto; la lettera viene in tal caso intestata con i nomi di tutti e due i destinatarî, premettendo all’indirizzo del secondo intestatario intesta'tarjo s. m. der. di intestare f. -a. - giur. persona o ente al cui nome è intestata una proprietà, un titolo di credito, ecc. titolare, di una società, di un immobile, ecc. ? padrone, di una società, di un immobile, ecc. proprietario. Definizione Treccani

