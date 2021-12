La definizione e la soluzione di: Può essere generale, d orchestra, artistico... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIRETTORE

Significato direttore

direttóre s. m. dal lat. director -oris, der. di dirigere al telefono; mi rivolgo a lei, d., per un consiglio; l’ufficio, la segretaria del direttore. Tra le qualifiche e le funzioni specifiche più com.: d. d’azienda, chi sovrintende all direttore dire't:ore s. m. dal lat. director -oris f. -trice. - chi ha la direzione di un istituto, di un'azienda, di un'attività, ecc.: d. di un giornale; d. didattico; d. , responsabile. ? coordinatore, preside, presidente, reggente, rettore, sovrintendente. dipendente, subalterno, subordinato. ? Espressioni: direttore di gara arbitro. Definizione Treccani

Altre definizioni con essere; generale; orchestra; artistico; In fisica possono essere viscosi o ideali; Dev essere Pronto... in ospedale; Devono essere superati in certi concorsi ippici; Un ruolo del baseball può essere libero; In generale , ogni tipo di batterio; La tendenza generale , detto con un termine economico; Veduta generale di un luogo; Una vittoria del generale Grant sui Sudisti; Il Bernstein celebre direttore d orchestra ; Claudio, compianto direttore d orchestra ; La scuola dei professori d orchestra ; Il Gergiev direttore d'orchestra iniz; Cesto artistico di fiori; Stile artistico del tardo barocco; Un importante evento artistico veneziano; Il Luther collettivo artistico anonimo; Cerca nelle Definizioni