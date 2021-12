La definizione e la soluzione di: Lo pseudonimo della cantante Tania Montelpare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LIGHEA

Curiosità : Lo pseudonimo della cantante Tania Montelpare

novella di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vedi La sirena. Lighea, pseudonimo di Tania Montelpare (Fermo, 11 novembre 1970), è una cantautrice e attrice teatrale ... Significato lighea

Definizione Treccani

Altre definizioni con pseudonimo; della; cantante; tania; montelpare; Lo pseudonimo del noto brigante Stefano Pelloni; Lo pseudonimo del paroliere Giulio Rapetti; Lo pseudonimo di Evelina Cattermole Mancini; pseudonimo di David Ottolenghi: __ Dix; Uno dei due Elvis della musica; I legislatori della Grecia antica; Il nome della Marini showgirl italiana; Il Marco politico della destra storica; La Barra, cantante e attrice napoletana; Justin __, celebre giovane cantante canadese; Avril __, cantante canadese di Complicated; Un cantante tra il tenore e il basso; Città dell Aquitania con il Place de la Bourse; Un altopiano della Tripolitania ; Il mare di Catania | Venerdì 26 novembre 2021; La Santa di Catania ; Cerca nelle Definizioni