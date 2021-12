La definizione e la soluzione di: Pseudonimo della cantante francese Annie Chancel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SHEILA

Curiosità : Pseudonimo della cantante francese Annie Chancel

Sheila, pseudonimo di Annie Chancel (Créteil, 16 agosto 1945), è una cantante e attrice francese, in attività dal 1962. Nata a Créteil il 16 agosto 1945 ... Significato sheila

