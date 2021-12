La definizione e la soluzione di: Lo pseudonimo del noto brigante Stefano Pelloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PASSATORE

Curiosità : Lo pseudonimo del noto brigante Stefano Pelloni

Significato passatore

passatóre s. m. der. di passare. – 1. non com. Chi trasporta con la barca torna al cuore il mio paese Cui regnarono Guidi e Malatesta, Cui tenne pure il Passator cortese, Re della strada, re della foresta (Pascoli, nella poesia Romagna ). 2. (f. -trice Definizione Treccani

