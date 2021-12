La definizione e la soluzione di: In un proverbio nulla stringe chi lo vuole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TROPPO

Curiosità : In un proverbio nulla stringe chi lo vuole

Chi troppo vuole nulla stringe è un proverbio o morale che vuol suggerire di accontentarsi di quello che si ha perché se si pretende troppo si finisce ... Significato troppo

tròppo avv., agg. e s. m. ant. adattamento del fr. trop, voce di origine germanica che significò dapprima «molto, quantità»; di t.; temo che questo sia di t. per te; ho paura di aver detto qualche parola di troppo, in più del necessario. b. Pur avendo valore avverbiale o di pron. neutro, nell’uso ant. o troppo 'tr?p:o ant. adattam. del fr. trop, di origine germ., propr. 'molto, gran quantità'. - ¦ avv. 1. in misura eccessiva, più del giusto: ho mangiato t. eccessivamente, . soverchiamente. a dismisura, smodatamente. inadeguatamente, insufficientemente, scarsamente, troppo poco. ? Locuz. prep.: di troppo in soprannumero, più del dovuto o del Definizione Treccani

