La definizione e la soluzione di: Programma TV per ragazzi col videogioco Stellaris. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOLLETICO

Solletico è stato un programma televisivo per ragazzi andato in onda su Rai 1 dal 21 marzo 1994 al 23 giugno 2000. Il contenitore pomeridiano ospitava ... Significato solletico

sollético s. m. der. di solleticare (pl. -chi). – 1. ; L’ime officine le cucine, ove al volubil tatto Degl’ingenui palati arduo s’appresta Solletico che molle i nervi scota (Parini); sentire il s. di fare qualche cosa, sentirne la solletico so'l:etiko s. m. der. di solleticare pl. -chi. - 1. forma di sensazione cutanea risvegliata di solito da contatti molto lievi e rapidamente mobili . titillamento, non com. vellicamento, non com. vellicazione. ? Espressioni: fare il solletico a qualcuno ? SOLLETICARE 1. 2. fig. stimolo leggero, eccitamento per Definizione Treccani

