La definizione e la soluzione di: Progetto o modello in scala ridotta.

Soluzione 8 lettere : PLASTICO

Curiosità : Progetto o modello in scala ridotta

modello in scala.. Il modello in scala pedagogico è ad esempio un diorama o una rappresentazione fisica di una realtà rappresentata in scala ridotta o ... Significato plastico

plàstico1 agg. dal lat. plasticus «che riguarda il modellare», dal gr. p?ast????, capacità di modellare, di dare una forma. In partic.: a. Arte p., lo stesso che plastica (nel sign. 1 a); arti p., espressione che (anche per influsso del corrispondente fr. arts plastico¹ 'plastiko agg. dal lat. plasticus 'che riguarda il modellare', dal gr. plastikós, der. di plásso 'plasmare' pl. m. -ci. - 1. a. artist., tecn. che si può facilmente modellare e ? PLASMABILE 1. ? Espressioni: arte plastica scultura. b. chir. che si occupa della ricostruzione di organi e tessuti umani Definizione Treccani

