La definizione e la soluzione di: Le profondità del mare dove stanno strane creature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ABISSI

Curiosità : Le profondita del mare dove stanno strane creature

1872-1876 fece le prime misurazioni della sua profondità. È il punto più profondo della superficie terrestre, situato ad una profondità compresa tra i ... Significato abissi

abissale agg. der. di abisso, sull’esempio del fr. abyssal e ingl. abyssal. marini: regione a.; le profondità abissali. Fauna a., la fauna degli abissi marini al disotto dei 2000 metri, costituita da radiolarî, foraminiferi, spugne silicee, celenterati esanime e'zanime agg. dal lat. exanimis, der. di anima 'anima, vita', col pref. ex-. - 1. senz'anima, senza vita: cadde e. al suolo privo di sensi. ? morto, svenuto. . di luogo, caratterizzato da silenzio e solitudine: Su l'orlo d'e. abissi G. Pascoli abbandonato, deserto, disabitato, lett. ermo, isolato, lett. silente, silenzioso Definizione Treccani

Altre definizioni con profondità; mare; dove; stanno; strane; creature; Situate in profondità ; Situato in profondità ; S'usa per misurare la profondità dei mari; Si usa per misurare la profondità delle acque; Interrompere, cessare... di fumare ; Lo sono le marasche e le amare ne; Su quello del mare si misura l altitudine; Un porto della Scozia sul mare del Nord; Edifici con palcoscenico dove recitano gli attori; Struttura coperta dove si tiene l auto fra; È fresca sulla panchina dove non ci si può sedere; dove muore il sole; È alto quello in cui stanno i potenti; stanno nella pisside; stanno con le mani in mano; Scrisse E le stelle stanno a guardare; Una nazione che si mantiene estrane a alla guerra; Eccezioni, strane zze; Stato di estrane ità rispetto alle parti in causa; Non far parte, essere estrane o; creature misteriose del nord de Il trono di spade; Quello delle creature fu scritto da san Francesco; Fiabesche creature ; Il videogame Mojang con creature , boss e villici; Cerca nelle Definizioni