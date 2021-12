La definizione e la soluzione di: Il profeta citato da Jules nel film Pulp Fiction. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EZECHIELE

nella narrativa da Murray Leinster alcuni anni dopo, con il racconto del 1934 Bivi nel tempo, per assistere nei pulp ai primi viaggi verso il tempo futuro ... Significato ezechiele

vengiare v. tr. dal fr. (ant.) venger, che è il lat. vindicare (io , e, nel rifl., vendicarsi: colui che si vengiò con li orsi (Dante, riferendosi al profeta Ezechiele); se in loro potessi le mie ire v., io il farei sanza fallo (Boccaccio Definizione Treccani

