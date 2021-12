La definizione e la soluzione di: La professione di Jennifer Melfi ne I Soprano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PSICOLOGA

Curiosità : La professione di Jennifer Melfi ne I Soprano

La dottoressa Jennifer Melfi, interpretata dall'attrice Lorraine Bracco, è uno dei personaggi chiave della serie televisiva I Soprano: è la psicoanalista ... Significato psicologa

Neologismi (2008) velaterapia (vela-terapia), s. f. Terapia che si propone di inserire il paziente in un piccolo gruppo L’idea di questa vela-terapia è nata qualche anno fa a Genova, da una psicologa appassionata di mare, Cristina Venturino , e dalla Asl di Genova il progetto si sta allargando Definizione Treccani

Altre definizioni con professione; jennifer; melfi; soprano; La professione di Braccio di Ferro; Scatta per professione ; Suona uno strumento per professione ; Una professione ... libera; jennifer nel cast di “The Yellow Birds”; La jennifer che fu lanciata dalla sitcom Friends; Il serial che ha lanciato jennifer Garner; jennifer della pellicola Due cuori e una provetta; Fiume che nasce in Irpinia e bagna anche melfi ; Il nome del locale di striptease ne I soprano ; La Patti soprano , sorella di Carlotta; Il cognome della Giulietta mezzasoprano italiana; Il soprano Dal Monte; Cerca nelle Definizioni