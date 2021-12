La definizione e la soluzione di: Un prodotto tipico che può globalizzarsi ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GLOCAL

Curiosità : Un prodotto tipico che puo globalizzarsi ing

Significato glocal

glocal ‹glóukël› agg., ingl. comp. di glo(bal) «globale» e (lo)cal «locale». – Di atteggiamento, politica, visione, che si concentra contemporaneamente sulla dimensione globale o planetaria e su quella locale. Definizione Treccani

Altre definizioni con prodotto; tipico; globalizzarsi; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; Ormone prodotto da capsule surrenali; prodotto della terra di largo consumo; Un prodotto alcolico; Piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro; Il tipico copricapo del mariachi spa; tipico sugo emiliano: ragù alla __; tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa; Cerca nelle Definizioni