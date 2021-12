La definizione e la soluzione di: Privo di varietà, uniforme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONOCORDE

Curiosità : Privo di varieta, uniforme

che è privo di macchie; il colore è inoltre brunastro sulle penne remiganti, con il vessillo esterno striato di bianco. Non mancano tuttavia varietà grigio ... Significato monocorde

monocòrde agg. tratto da monocordo1, con raccostamento, per la terminazione, a concorde, discorde. – Privo di varietà, uniforme, monotono: melodia, canto m.; stile monocorde. monocorde mono'k?rde agg. tratto da monocordo, con raccostamento a concorde, discorde, lett. - privo di varietà, sempre uguale invariato, uniforme. grigio, monotono, noioso, piatto. diversificato, mosso, movimentato, multiforme, variato, variegato, vario. Definizione Treccani

